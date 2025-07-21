العالم اليوم - دبابات إسرائيلية تتوغل في دير البلح ومخاوف بشأن مصير الرهائن

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 يوليو 2025 03:29 مساءً - توغلت الدبابات الإسرائيلية، الإثنين، في جنوب وشرق مدينة دير البلح بقطاع غزة لأول مرة، وسط مخاوف بشأن مصير الرهائن الذين يعتقد أنهم محتجزون هناك.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن بعض الرهائن محتجزون في دير البلح بقطاع غزة.

وذكر مسعفون في غزة، أن 3 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في قصف بالدبابات استهدف 8 منازل و3 مساجد في المنطقة.

وشن الجيش الإسرائيلي هجومه بعدما أصدر الأحد أوامر للسكان بالمغادرة قائلا إنه يعتزم محاربة مسلحي حركة حماس.

ودفع التوغل والقصف عشرات العائلات، التي كانت لا تزال في المنطقة، إلى الفرار والتوجه غربا نحو منطقتي دير البلح الساحلية وخان يونس القريبة.

وقال مسعفون إن 5 أشخاص على الأقل، منهم أسرة من رجل وزوجته وطفليهما، قُتلوا داخل خيمة في غارة جوية شنتها إسرائيل بخان يونس في وقت سابق من اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه لم يدخل إلى أحياء دير البلح التي صدر لسكانها أوامر إخلاء وإنه يواصل "العمل بقوة كبيرة لتدمير قدرات العدو والبنية التحتية الإرهابية في المنطقة".

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن سبب بقاء الجيش خارج المنطقة حتى الآن هو الاشتباه في أن حماس ربما تحتجز رهائن هناك.

ويعتقد أن 20 رهينة على الأقل من 50 محتجزين في غزة ما زالوا أحياء.

وعبرت عائلات الرهائن عن قلقها على ذويها وطلبت توضيحا من الجيش عن كيفية حمايتهم.