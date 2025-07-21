نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات جنوب غزة.. وارتفاع حصيلة شهداء “مصائد الموت” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد فلسطينيان، صباح اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، وأُصيب عدد آخر بجروح، جراء استهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية جنوب مدينة غزة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في غزة، وخصوصًا أولئك الذين يصطفون بشكل يومي للحصول على المساعدات في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تعصف بالقطاع منذ أشهر.

ارتفاع حصيلة “مصائد الموت” إلى 995 شهيدًا

ذكرت مصادر طبية في قطاع غزة أن يوم أمس الأحد شهد استشهاد 94 فلسطينيًا آخرين من منتظري المساعدات، في مواقع مختلفة، ليرتفع إجمالي ضحايا ما يُعرف بـ”مصائد الموت” منذ 27 مايو 2025 إلى 995 شهيدًا و6011 مصابًا، بالإضافة إلى 45 مفقودًا، معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء.



حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر: أرقام مفزعة

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء 58،895 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 140،980 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما تزال فرق الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى العديد من المناطق بسبب القصف المستمر، ووجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

اقتحام جديد لباحات المسجد الأقصى

وفي القدس الشرقية المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا الاقتحام في إطار الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المقدسات الإسلامية، وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية والقدس.