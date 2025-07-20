نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاعات الجوية الروسية تسقط 37 مسيرة أوكرانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية المناوبة أسقطت 37 طائرة مسيرة أوكرانية من نوع الطائرات خلال الفترة من الساعة 12:00 حتى الساعة 17:40 بتوقيت موسكو.

وجاء في البيان: "تم تدمير 37 طائرة مسيرة أوكرانية من نوع الطائرات خلال الفترة من الساعة 12:00 حتى الساعة 17:40 بتوقيت موسكو بواسطة وسائل الدفاع الجوي المناوبة".

وأوضحت الوزارة أن "تم إسقاط 10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و8 مسيرات فوق مقاطعة سمولينسك، و8 فوق مقاطعة موسكو (بما في ذلك 5 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو مدينة موسكو)، و6 طائرات فوق مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، وطائرتان مسيرتان فوق مقاطة أوريول".