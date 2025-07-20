وزير الموارد المائية العراقي للسفير التركي: العراق يمر بأصعب سنة مائية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله للسفير التركي لدى العراق أنيل بورا إنان أن العراق يمر بأصعب سنة مائية بسبب شح الأمطار وقلة الإيرادات من دول أعالي المنبع.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير الموارد المائية التقى سفير الجمهورية التركية لدى العراق أنيل بورا إنان، لبحث التحديات المائية الحرجة التي يواجهها العراق، وآليات تفعيل التعاون الثنائي لتأمين احتياجاته من مياه نهري دجلة والفرات".

وقال وزير الموارد حسب البيان إن "العراق يمر بأصعب سنة مائية لم تشهدها البلاد منذ عقود مضت بسبب شح الأمطار وقلة الإيرادات من دول أعالي المنبع"، مؤكدا على "الحاجة الملحة لزيادة الإطلاقات المائية لمواجهة التحديات المائية، خاصة مع تفاقم آثار التغير المناخي".

وأضاف أن "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتكيف مع حالة الجفاف بتنفيذ حملة كبرى لإزالة التجاوزات بمختلف أشكالها ومنع الزراعة الصيفية والإكتفاء بتأمين مياه الري لأغراض البستنة وزراعة بعض المحاصيل وتأمين المياه الخام لمحطات الإسالة" (محطات إسالة المياه الخام وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب، أي محطات المعالجة أو التنقية التي تُجهَّز بها المدن)، مشددا على "ضرورة المحافظة على الحد الأدنى للجريان البيئي للنهر وحمايته من التلوث والحفاظ على بيئة شط العرب من خلال خفض نسبة التراكيز الملحية، علاوة على أنعاش الأهوار والحفاظ على أرثها البيئي والأيكولوجي".

من جانبه قدم السفير التركي حسب البيان "التعازي للشعب العراقي أجمع والمواساة لأسر شهداء وجرحى فاجعة الكوت"، معربا عن "استعداد بلاده لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني وتنفيذ مشاريع سدود حصاد المياه بتقنيات متطورة"، مشيدا في الوقت ذاته "بكفاءة الشركات التركية وقدرتها على الإسهام في مشاريع البنى التحتية العراقية وتطبيق بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين مؤخرا.

وأكد إنان على "حرصه لنقل المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية في البلاد نتيجة شح المياه إلى حكومته في أنقرة".