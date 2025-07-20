العالم اليوم - فيديو.. إسرائيل تقصف تجمعا لمقاتلي العشائر قرب السويداء

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 07:20 مساءً - استهدفت طائرة إسرائيلية، اليوم الأحد، موقعا لتجمع لمقاتلين من فصائل العشائر قرب قرية عريقة في ريف محافظة السويداء، جنوب سوريا، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت قوات العشائر البدوية قد بدأت اقتحام قرية عريقة في السويداء لتحرير الأسرى البدو من يد المجموعات المسلحة الدرزية.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، "تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرية عريقة في ريف السويداء الغربي، وبلدة نوى بريف درعا الشمالي الغربي، بالإضافة إلى أجواء خان أرنبة بريف القنيطرة، بالتزامن مع إلقاء بالونات حرارية في سماء محافظة السويداء، ما تسبب بحالة من الترقب والتوتر في عموم مناطق الجنوب السوري".

وفي سياق ميداني، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الساعات الماضية إلى تجدد الاشتباكات في قرى عريقة وريمة حازم وشهبا، بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون، عقب هجوم نفذه مقاتلو العشائر بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار.

وأوضح المرصد أن "بلدة عريقة، التي تأوي مدنيين، تعرضت لأضرار مادية جسيمة، وسط أنباء عن اندلاع حرائق طالت عددا من منازل السكان نتيجة القصف، مما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية في حال استمرار المواجهات".