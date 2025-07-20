العالم اليوم - فيديو.. حريق في محرك طائرة أميركية وتصرف ذكي من الطيار

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حريق في محرك طائرة أميركية وتصرف ذكي من الطيار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 07:20 مساءً - اضطرت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" كانت متجهة إلى أتلانتا، إلى الهبوط اضطراريًا في مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX)، بعد اندلاع حريق في أحد محركاتها بعد وقت قصير من الإقلاع.

الرحلة رقم DL446، والتي كانت تُسيّر باستخدام طائرة من طراز بوينغ 767-400 (رقم التسجيل N836MH)، غادرت المطار قبل أن تُرصد ألسنة لهب تنبعث من المحرك الأيسر للطائرة.

وسجلت مقاطع فيديو التُقطت من الأرض مشاهد للحريق أثناء تحليق الطائرة فوق جنوب لوس أنجلوس، قبل أن تعود وتهبط بسلام في مطار لوس أنجلوس.

ولم تُسجل أي إصابات في الحادث. وقد استقبلت فرق الإطفاء الطائرة على المدرج، وأكدت أنه تم إخماد النيران. وأفاد ركاب الطائرة بأنهم حافظوا على هدوئهم بفضل التحديثات المستمرة من قبل قائد الطائرة.

من جهتها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) فتح تحقيق في الحادث. وتبلغ الطائرة من العمر قرابة 25 عامًا، وتعمل بمحركين من طراز General Electric CF6.

ثاني حادث من نوعه في 2025

ويُعد هذا الحادث الثاني من نوعه لشركة دلتا هذا العام، إذ سبق أن اندلع حريق في محرك طائرة من طراز إيرباض A330neo (الرحلة DL105) في 1 يناير، ما أجبرها على العودة إلى أتلانتا بعد إقلاعها في اتجاه ساو باولو.

حادث 18 يوليو أثار اهتمامًا واسعًا، خاصةً مع بث مباشر عبر "يوتيوب" يُظهر اشتعال النيران وتنسيقًا حيًا لحركة الطيران مع أبراج المراقبة.

وأكدت شركة دلتا أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات، وتُجري مراجعة لإجراءات السلامة الخاصة بها.