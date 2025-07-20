اليابانيون يقترعون لـ«الشيوخ»

طوكيو ـ وكالات: توجَّه الناخبون في اليابان إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ. ويتكون مجلس الشيوخ بالبرلمان من 248 مقعدًا، ويتم انتخاب نصفها كل ثلاث سنوات، ويجري التنافس هذا العام على 125 مقعدًا، بما في ذلك مقعد شاغر واحد لعضو سابق في المجلس التشريعي تم انتخابه في العام 2022.

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