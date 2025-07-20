ترامب يقاضي قطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة وول ستريت جورنال

واشنطن ـ ا.ف.ب: رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد قطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة وول ستريت جورنال مطالبًا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار، بسبب نشر تقرير عن صداقته مع جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية. وتقدم ترامب البالغ 79 عامًا بدعوى التشهير أمام المحكمة الفدرالية في ميامي في رد منه على فضيحة تهدد بإلحاق أضرار سياسية خطيرة به. وقال ترامب على منصته تروث سوشال في وقت متأخر الجمعة «رفعنا للتو دعوى قضائية بالغة القوة ضد كل من شارك في نشر المقال الكاذب والخبيث والتشهيري والأخبار الزائفة في الخرقة عديمة الفائدة التي هي صحيفة وول ستريت جورنال».

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