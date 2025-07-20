العالم اليوم - الرئاسة الروحية للدروز تطالب بسحب "قوات دمشق" من السويداء

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 05:18 مساءً - طالبت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، الأحد، بـ"الوقف الفوري لكافة الهجمات العسكرية"، وسحب جميع القوات التابعة لـ "حكومة دمشق"، من جيش وأجهزة أمنية وميليشيات، من محيط جبل العرب وكافة بلداته وقراه.

وقالت الرئاسة الروحية في بيان أن هذا المطلب يأتي "في ظل الأحداث الأليمة والمأساوية التي عصفت بأبناء الطائفة المعروفية وبعد المجازر المروعة التي ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء".

كما شددت على "ضرورة توفير خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل لضمان تواصل الأهالي، تمهيدا لعملية تبادل والإفراج الفوري عن الموقوفين، على أن تتم هذه العملية بضمانة الدول الراعية للاتفاق".

ودعت الرئاسة الروحية أبناء الطائفة في عموم السويداء إلى "التحلي بأقصى درجات المسؤولية والتعاون لإنجاح هذا الأمر".

وأكدت أن "تنفيذ العملية يجب أن يتم اليوم، عند الساعة السادسة مساء، في ساحة قرية أم الزيتون"، وذلك بهدف تأمين عودة جميع المختطفين من النساء والأطفال والرجال سالمين إلى ذويهم.

وفي وقت سابق من الأحد، قالت وزارة الخارجية السورية إن "الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون" منعت دخول قافلة إنسانية إلى محافظة السويداء، رغم التنسيق الحكومي وتحضيرات متعددة شملت وزارات ومؤسسات رسمية، محذرة في الوقت ذاته من "تداعيات أمنية خطيرة" نتيجة تصاعد التوتر في المنطقة.

وأضافت الوزارة في بيان: "باشرت وزارة الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزارة الطوارئ والكوارث ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومحافظي درعا والسويداء التحضيرات اللازمة لتحريك قافلة إنسانية فور توافر الظروف الأمنية الملائمة".

والسبت، انتشرت وحدات من قوات الأمن الداخلي في محافظة السويداء، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أعمال العنف التي اجتاحت المحافظة في جنوب سوريا.