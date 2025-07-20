‌‏مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعاني من التهاب في الأمعاء وسيمكث في المنزل لأيام

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه يعاني من التهاب في الأمعاء، وسيضطر للمكوث في المنزل لأيام.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "بعد شعوره بوعكة صحية خلال الليل، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للفحص الطبي في منزله من قِبَل البروفيسور ألون هيرشكو، رئيس قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم".

وأضاف البيان: "بينت الفحوصات أنه يعاني من التهاب في الأمعاء نتيجة تناول طعام فاسد".

وتابع البيان: "بعد إجراء فحوصات إضافية، تم تقييم حالة رئيس الوزراء بأنها جيدة، وهو يتلقى حاليا علاجا طبيا عبر السوائل الوريدية بسبب التجفاف الناجم عن المرض".

وأوضح البيان أنه وفقا لتوصيات أطبائه، سيبقى رئيس الوزراء في منزله للراحة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وسيدير شؤون الدولة من هناك.

يشار إلى أنه نهاية مايو الماضي، أعلن مكتب نتنياهو أنه خضع لإجراء تنظير القولون الروتيني في مستشفى "شعاري تسيديك" في مدينة القدس.

وفي نهاية عام 2024 أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عملية جراحية لاستئصال البروستات، وبعد العملية التي أجراها أعلن المستشفى أن نتنياهو يتعافى بشكل جيد، ولم تكن هذه العملية الوحيدة لنتنياهو فقد خضع سابقا لعدة عمليات جراحية