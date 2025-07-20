نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 51 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. بينهم 48 من منتظري المساعدات الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد 20 يوليو 2025، بسقوط 51 شهيدًا في قطاع غزة، جراء نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم.



ووفق المعلومات الواردة، فإن من بين الضحايا 48 شهيدًا كانوا من المواطنين المدنيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بدء العدوان.





مجزرة إنسانية بحق المدنيين وسط الحصار

يأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة من حصار خانق، تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية.

وتتكرر المشاهد المأساوية عند نقاط توزيع المساعدات، حيث يتحول انتظار شحنة غذاء أو كيس دقيق إلى كمين مميت بفعل نيران الاحتلال.

نداءات دولية متواصلة لوقف القصف وضمان المساعدات

تزامن هذا القصف مع تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية من كارثة إنسانية محققة في غزة، وسط استمرار القصف ومنع دخول المساعدات.

وكانت وكالة “أونروا” قد أكدت في بيان سابق أن السلطات الإسرائيلية “تجوع المدنيين في غزة”، مشيرة إلى أن مليون طفل فلسطيني يواجهون خطر الجوع وسوء التغذية.

مطالبات بالتحقيق في جرائم الحرب واستهداف المدنيين

طالبت منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، بفتح تحقيقات مستقلة بشأن الاستهداف المتكرر للمدنيين، ووصفت ما يجري في غزة بأنه قد يرقى إلى جرائم حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.