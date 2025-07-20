العالم اليوم - رجل يعود إلى الحياة بعد وفاته بنصف ساعة

انتم الان تتابعون خبر رجل يعود إلى الحياة بعد وفاته بنصف ساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 04:22 مساءً - ذكرت السلطات الإيطالية أن رجلا، كان الأطباء قد أعلنوا وفاته، استيقظ بعد ذلك بنصف ساعة.

وكان الرجل الذي يبلغ من العمر 78 سنة قد أصيب بنوبة قلبية. وفي بادئ الأمر يئس المسعفون من مساعدته وعادت طائرة الإسعاف أدراجها.

وبينما كان الجميع في انتظار وصول عربة نقل الموتى، تردد أن الرجل فتح عينيه وسأل عن بناته.

وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث ذكر الأطباء أن حالته مستقرة.