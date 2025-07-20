العالم اليوم - الشرع يتسلم نتائج التحقيق في أحداث الساحل السوري

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 04:22 مساءً - تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الاحد التقرير النهائي من اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر مارس الماضي .

وقالت الرئاسة السورية، في بيان صحفي إن "هذه اللجنة أُنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا يشكل فيه أيّ انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة، جزءاً من مستقبل سوريا، سواء المتعلق بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها ".

وأضافت :" تعرب رئاسة الجمهورية عن تقديرها للجهود المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة، وستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامّتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة ".

وطلبت الرئاسة من اللجنة الوطنية عقد مؤتمر صحفي لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسة بما يحفظ كرامة الضحايا ويحترم سلامة الإجراءات القضائية وحماية الأدلة، وذلك في أقرب وقت عملي ممكن ، وفق البيان.

وشهد الساحل السوري معارك دامية راح ضحيتها قتلى وجرحى من المدنيين وقوات الأمن العام ومسلحين ينتمون لقوات النظام السابق بعد هجوم على قوات الأمن العام .

ويأتي التقرير في أعقاب وقف إطلاق نار في مدينة السويداء جنوب البلاد، حيث شهدت قتالا بين الفصائل الدرزية والبدو المسلمين السنة وسط تقارير عن وقوع فظائع ضد المدنيين.

وأودت أعمال العنف، المستمرة منذ أسبوع في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية، بحياة 940 شخصا معظمهم من المدنيين ، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان .