العالم اليوم - البابا يندد بحرب غزة "الهمجية" ويدعو إلى وقفها فورا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 03:26 مساءً - ندد البابا ليو بابا الفاتيكان، بـ"همجية" حرب غزة داعيا إلى وقف "الاستخدام العشوائي للقوة"، بعد أيام على ضربة للجيش الإسرائيلي أصابت كنيسة كاثوليكية في القطاع.

وقال البابا: "أدعو مرة أخرى إلى وضع حد فوري للحرب الهمجية وإلى حل سلمي للنزاع"، وذلك بعد مقتل 3 أشخاص في القصف الذي طال الكنيسة الكاثوليكية. وتابع: "أناشد المجتمع الدولي بمراعاة القانون الإنساني واحترام الالتزام بحماية المدنيين، ومنع العقاب الجماعي والاستخدام العشوائي للقوة والتهجير القسري للسكان". والخميس، استهدفت غارة جوية إسرائيلية الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة، وألحقت أضرارا بكنيسة العائلة المقدسة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة داخل القطاع الفلسطيني. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن كاهن الكنيسة الأب جبرائيل رومانيلي، الذي كان يطلع البابا الراحل فرنسيس بانتظام على مستجدات الحرب، قد أصيب بجروح طفيفة في ساقه.

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