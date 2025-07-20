العالم اليوم - الداخلية السورية: نجحنا في تهدئة الأوضاع في السويداء

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 03:26 مساءً - أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأحد، أن قوى الأمن الداخلي نجحت في تهدئة الأوضاع بمحافظة السويداء، وذلك بعد انتشارها في المناطق الشمالية والغربية من المحافظة.

وأوضح خطاب أن وقف إطلاق النار الذي تم إنفاذه داخل مدينة السويداء يعد تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى، وخطوة أساسية على طريق عودة الاستقرار التدريجي إلى عموم المحافظة.

وأشار الوزير إلى أن انتشار قوى الأمن الداخلي في السويداء يمثل "صمام أمان لااستقرار والتهدئة، وخطوة أولى نحو ضبط فوضى السلاح وترسيخ الأمن.

وقال خطاب إن "بوصلتنا هي وقف إطلاق النار بشكل كامل بما يتيح للدولة مباشرة دورها".

ويسيطر الهدوء على أجواء مدينة السويداء بعد ساعات من إعلان الحكومة السورية وقف النار، مع استعادة مجموعات درزية السيطرة على المدينة وإعادة انتشار القوات الحكومية السورية في المنطقة عقب أسبوع من أعمال عنف أسفرت عن نحو ألف قتيل.

وقد أدت أعمال العنف التي اندلعت بين الدروز وعشائر البدو في 13 يوليو إلى مقتل أكثر من 1000 شخصا، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد حالة "هدوء حذر" تعيشها المدينة على جبهات القتال منذ منتصف ليل السبت الأحد، محذرا من "تدهور الأوضاع الإنسانية والنقض الحاد في المستلزمات الطبية".