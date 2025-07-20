العالم اليوم - تتقدم على كل المحاور.. القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة

انتم الان تتابعون خبر تتقدم على كل المحاور.. القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 01:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات من مجموعة "الجنوب" التابعة لها، سيطرت على بلدة بيلايا غورا في دونيتسك.

وجاء في بيان الوزارة اليومي، المتعلق بمجريات العملية العسكرية الخاصة: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، تمكنت وحدات من مجموعة الجنوب من تحرير قرية بيلايا غورا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

واستهدفت قوات الجنوب القوات الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ودرونوفكا وزاكوتنوي وإيفانوبولي وبلاتونوفكا وكونستانتينوفكا في دونيتسك.

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 165 جنديا، ودبابة و3 مركبات مدرعة قتالية، و6 سيارات ومدفعا، كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة ومستودع إمدادات.

وواصلت مجموعة قوات "الشرق" التوغل في عمق الدفاعات الأوكرانية، في مناطق فيليا التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وزيليوني غاي في دونيتسك وتيميروفكا في مقاطعة زابوريجيا.

بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 170 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، و8 سيارات، و4 مدافع ميدان، ومحطة حرب إلكترونية.

كما عززت وحدات من مجموعة قوات الشمال مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية ومادية بوحدات عسكرية أوكرانية، في مناطق فاراتشينو، وخرابوفشينا، ويوناكوفكا، وموغريتسا، وسادكي، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.

وعلى محور خاركيف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق ميلوفي وفوفشانسك.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 170 عسكريا ودبابة و3 مركبات مدرعة قتالية و6 سيارات و4 مدافع.