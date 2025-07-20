العالم اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا "لقمة العيش" شمال غرب غزة إلى 30 قتيلا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 01:28 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا منتظري المساعدات في منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة، اليوم الأحد، إلى 30 قتيلا و60 مصابا، جراء استمرار القوات الإسرائيلي باستهداف منتظري المساعدات.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال أطلقت النار صوب منتظري المساعدات في منطقة السودانية، ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل وإصابة 60 آخرين".

وأضافت أن "جثامين الشهداء لا تزال في الطرقات".

وأشارت إلى أن "مواطنين آخرين استشهدا جراء قصف قوات الاحتلال منتظري المساعدات قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال مدينة رفح، جنوبي القطاع".

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا لقمة العيش (المساعدات) ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى أكثر من 900 قتيل و6 آلاف مصاب، وفق مصادر طبية في غزة.

كما ارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 58,765 قتيلا، و140,485 مصابا.

إسرائيل توسع عملياتها في وسط غزة

من ناحية ثانية، ذكر بيان صادر عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يوسع عملياته في مدينة دير البلح، بوسط قطاع غزة، داعيا السكان إلى مغادرة المنطقة في منشور باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم الأحد.

ويواصل الجيش الإسرائيلي "العمل بكثافة للقضاء على الإرهابيين وتفكيك البنية التحتية الإرهابية في المنطقة ويوسع نطاق أنشطته ليشمل مناطق جديدة"، طبقا لما ذكره الجيش في بيان.

وأضاف "من أجل سلامتكم، يرجى الإخلاء فورا جنوبا باتجاه المواصي".

وصنفت إسرائيل المواصي، الواقعة جنوب غرب المنطقة المحاصرة "منطقة إنسانية" خلال حرب غزة. ومع ذلك شن الجيش الإسرائيلي هجمات هناك عدة مرات في الماضي.