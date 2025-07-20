العالم اليوم - المرصد: أكثر من 1000 قتيل في أحداث السويداء

انتم الان تتابعون خبر المرصد: أكثر من 1000 قتيل في أحداث السويداء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 01:28 مساءً - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن أكثر من ألف شخص قتلوا جراء أعمال العنف في محافظة السويداء، وذلك في حصيلة جديدة لأعمال العنف التي اجتاحت المحافظة الواقعة في جنوب سوريا.

وأحصى المرصد مقتل 336 مقاتلا درزيا و298 مدنيا من الدروز، بينهم 194 "أُعدموا ميدانيا.

في المقابل، قتل 342 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 21 من أبناء العشائر البدوية، 3 منهم مدنيون أعدموا ميدانيا.

كما أفاد المرصد بأن الغارات التي شنتها اسرائيل خلال التصعيد، أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية.

ويسيطر الهدوء على أجواء مدينة السويداء بعد ساعات من إعلان الحكومة السورية وقف النار، مع استعادة مجموعات درزية السيطرة على المدينة وإعادة انتشار القوات السورية في المنطقة عقب أسبوع من أعمال عنف طائفية.

وكان المرصد ذكر في وقت سابق أن أعمال العنف التي اندلعت بين الدروز وعشائر البدو في 13 يوليو أدت إلى مقتل 940 شخصا، وذلك في حصيلة غير نهائية.

وأكد المرصد حالة "هدوء حذر" تعيشها المدينة على جبهات القتال منذ منتصف ليل السبت الأحد، محذرا من "تدهور الأوضاع الإنسانية والنقض الحاد في المستلزمات الطبية".