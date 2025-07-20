العالم اليوم - فيديو.. دخول قافلة مساعدات طبية إلى السويداء

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 01:28 مساءً - أرسلت وزارة الصحة السورية الأحد، قافلة مساعدات طبية إلى محافظة السويداء، تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع فرق طبية متخصصة، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الصحة مصعب العلي قوله إن "القافلة تم تجهيزها منذ عدة أيام ولم تستطع الدخول إلى السويداء، بسبب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم الدعم لكل من يحتاجه على كامل الجغرافية السورية.

ولفت الوزير العلي إلى أن "تحرك القافلة جاء في ظل التطورات التي حصلت منتصف ليلة الأمس، بعد نجاح قوى الأمن بإخراج مقاتلي العشائر وتطبيق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه، الأمر الذي أدى إلى إنشاء ممرات آمنة يتم استخدامها اليوم للوصول إلى المشفى الوطني بالسويداء، لتقديم المساعدات لأبناء الشعب السوري ولكل من يستحقها".

ومن جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات على "أهمية تقديم المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية، ومساندة أهالي محافظة السويداء، لافتة إلى أن خدمة الشعب السوري هي أساس عمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية".

كما أوضح محافظ السويداء مصطفى البكور أهمية المساعدات المقدمة، بعد النقص الحاد الذي حصل خلال الفترة الأخيرة في المحافظة فيما يخص المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن المؤسسات ستبدأ في تفعيل دورها في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت.

ويسيطر الهدوء على أجواء مدينة السويداء بعد ساعات من إعلان الحكومة السورية وقف النار، مع استعادة مجموعات درزية السيطرة على المدينة وإعادة انتشار القوات الحكومية السورية في المنطقة عقب أسبوع من أعمال عنف طائفية أسفرت عن نحو ألف قتيل.

وقد أدت أعمال العنف التي اندلعت بين الدروز وعشائر البدو في 13 يوليو إلى مقتل 940 شخصا، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة غير نهائية.

وأكد المرصد حالة "هدوء حذر" تعيشها المدينة على جبهات القتال منذ منتصف ليل السبت الأحد، محذرا من "تدهور الأوضاع الإنسانية والنقض الحاد في المستلزمات الطبية".