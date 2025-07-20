أخبار عالمية

مصر ترحب بالتوقيع على إعلان المبادئ بين الكونجو الديمقراطية وحركة 23 مارس

0 نشر
0 تبليغ

  • مصر ترحب بالتوقيع على إعلان المبادئ بين الكونجو الديمقراطية وحركة 23 مارس 1/2
  • مصر ترحب بالتوقيع على إعلان المبادئ بين الكونجو الديمقراطية وحركة 23 مارس 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر ترحب بالتوقيع على إعلان المبادئ بين الكونجو الديمقراطية وحركة 23 مارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الأحد، عن ترحيبها بالتوقيع على إعلان المبادئ بين جمهورية الكونجو الديمقراطية وتحالف نهر الكونجو – حركة 23 مارس، الذى تم التوصل إليه بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعبرت مصر، عن تطلعها أن يُشكل الإعلان خطوة بناءة نحو تحقيق السلام الشامل والدائم في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، وأن يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد، ويُعزز من دعائم السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

وتثمن مصر الدور الذي اضطلعت به قطر والولايات المتحدة في تيسير الحوار بين الطرفين.

وتعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعم لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتسوية النزاعات عبر الطرق السلمية.
 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا