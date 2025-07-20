مصر ترحب بالتوقيع على إعلان المبادئ بين الكونجو الديمقراطية وحركة 23 مارس

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الأحد، عن ترحيبها بالتوقيع على إعلان المبادئ بين جمهورية الكونجو الديمقراطية وتحالف نهر الكونجو – حركة 23 مارس، الذى تم التوصل إليه بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعبرت مصر، عن تطلعها أن يُشكل الإعلان خطوة بناءة نحو تحقيق السلام الشامل والدائم في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، وأن يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد، ويُعزز من دعائم السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

وتثمن مصر الدور الذي اضطلعت به قطر والولايات المتحدة في تيسير الحوار بين الطرفين.

وتعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعم لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتسوية النزاعات عبر الطرق السلمية.

