نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 900 شهيد و6000 مصاب في غزة جراء قصف مراكز المساعدات الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن سقوط أكثر من 900 شهيد و6000 مصاب، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مراكز المساعدات والإغاثة الإنسانية في القطاع، في تطور جديد ومروع ضمن سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في غزة منذ اندلاع العدوان.





وجاء الإعلان عبر خبر عاجل بثته قناة “القاهرة الإخبارية”، نقلًا عن وزارة الصحة، التي حذرت من كارثة صحية وإنسانية وشيكة في القطاع المحاصر، مع تزايد أعداد الضحايا يومًا بعد يوم، وسط عجز تام في المرافق الطبية.

600 ألف طفل حياتهم مهددة بسبب سوء التغذية

وأكدت الوزارة أن نحو 600 ألف طفل دون سن العاشرة في قطاع غزة باتت حياتهم مهددة بشكل مباشر نتيجة سوء التغذية ونقص المياه والدواء، في ظل الحصار الخانق والقيود المفروضة على دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما ينذر بموجة مجاعات واسعة في القطاع.

إبادة جماعية مستمرة منذ أكتوبر 2023

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسات ممنهجة للإبادة الجماعية في غزة، شملت القتل الجماعي والتجويع والدمار والتهجير القسري، وذلك على الرغم من النداءات الدولية المتكررة، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية والانتهاكات بحق المدنيين.