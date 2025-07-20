العالم اليوم - مركز: زلزالان بقوة تتجاوز 6.5 درجة قبالة كامتشاتكا في روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 11:08 صباحاً - قالت مراكز رصد زلزالي، اليوم الأحد، إن زلزالين قويين ضربا قبالة أقصى الشرق الروسي، مشيرة إلى أن قوتهما بلغت 6.6 و6.7 درجات.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنه تم إصدار تحذير من موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال، الذي ضرب قرب منطقة الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.6 درجة وقع بالقرب من ساحل منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وذكر المركز في البداية أن الزلزال كان بقوة 6.2 درجة.

وأفاد المركز بوقوع زلزال آخر بلغت قوته 6.7 درجة قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا على عمق 10 كيلومترات، بعد الزلزال السابق بفترة وجيزة.

وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن قوة الزلزال الثاني بلغت 7.4 درجة.

يشار إلى أن المنطقة غالبا ما تتعارض للزلازل.

وكانت سواحل كامتشاتكا تعرضت قبل نحو عام لزلزال قوي بلغت قوته 7.2 درجة بحسب مقياس ريختر.