العالم اليوم - ارتفاع عدد قتلى انقلاب قارب سياحي في فيتنام إلى 38

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 09:12 صباحاً - ذكرت الحكومة الفيتنامية أن عدد قتلى انقلاب قارب سياحي في خليج هالونغ في فيتنام ارتفع إلى 38 على الأقل، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ البحث عن ناجين مع الاستعداد لاقتراب الإعصار "ويبا".

انقلب القارب بعد ظهر أمس السبت وعلى متنه 48 سائحا و5 من أفراد الطاقم في واحدة من أسوأ حوادث القوارب في السنوات القليلة الماضية في المنطقة السياحية الشهيرة.

وقالت الحكومة في بيان "تم تأكيد وفاة 38 شخصا على الأقل ممن كانوا على متن القارب وإنقاذ 10 آخرين".

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن جميع السائحين كانوا فيتناميين، من بينهم عدة أطفال.

وتم نشر العشرات من رجال الإنقاذ، بما في ذلك حرس الحدود وأفراد البحرية والشرطة والغواصين المحترفين. وعلى الرغم من هدوء البحر، إلا أن الأحوال الجوية حدت من الرؤية، مما جعل عمليات الإنقاذ صعبة.

وقالت الحكومة إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال القارب الغارق.

وقع الحادث في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش) أمس السبت، بعد وقت قصير من دخول إعصار "ويبا" بحر الصين الجنوبي.

وأبلغت السلطات عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق في المنطقة وقت وقوع الحادث، مضيفة أن هذه الأحوال الجوية لم تتأثر بعد باقتراب الإعصار، وإنما كانت بسبب أنماط الرياح فوق المنطقة الشمالية.

يجذب خليج هالونغ، الذي يبعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي هانوي، عشرات الآلاف من الزوار كل عام. وتحظى جولات القوارب بشعبية خاصة.

ومن المتوقع أن يصل إعصار ويبا، وهو الإعصار الثالث الذي يضرب بحر الصين الجنوبي هذا العام، إلى اليابسة على طول الساحل الشمالي لفيتنام هذا الأسبوع.