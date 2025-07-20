العالم اليوم - قطاع غزة.. مقتل 136 فلسطينيا بقصف اسرائيلي وغارات

انتم الان تتابعون خبر قطاع غزة.. مقتل 136 فلسطينيا بقصف اسرائيلي وغارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 07:20 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، بمقتل 136 مواطنا بنيران وغارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، بينهم 38 شهيدا من منتظري المساعدات، و3 أطفال بسبب سوء التغذية.

ففي جنوب القطاع، قتل 32 مواطنا وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بإطلاقها النار على منتظري المساعدات شمال رفح.

كما جرى انتشال 8 جثامين من بني سهيلا والشيخ ناصر شرق خان يونس، ومن تحت أنقاض منزل عائلة أبو سحلول في المخيم الغربي بالمدينة.

وقتل 21 مواطنا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خياما تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، وقرب صالة دريم غرب المدينة، وفي منطقة الحي الياباني وأبراج طيبة. كما قتل مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا.

وأفادت مصادر طبية بوفاة 3 أطفال نتيجة سوء التغذية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي وسط القطاع، قتل 11 مواطنا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في بناية تعود لعائلة عقل في بلدة الزوايدة. كما قتل 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال "بلوك 6" في مخيم البريج. وقتل طفل برصاص الاحتلال قرب جسر وادي غزة.

وفي مدينة غزة، قتل 6 مواطنين بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج. وجرى انتشال 4 جثامين من مناطق متفرقة في المدينة.

كما قتل 4 مواطنين بنيران الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى "المساعدات" بالقرب من مفترق الشهداء جنوب المدينة.

وقتل 26 مواطنين، بينهم 5 أطفال وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيل استهدف عدة مناطق في مدينة غزة.

وفي شمال القطاع، قتل 10 مواطنين في قصف إسرائيلي على مناطق في بلدة بيت لاهيا وبلدة جباليا ومخيمها، كما جرى انتشال جثامين 3 مواطنين من مناطق متفرقة في البلدة.