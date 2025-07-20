العالم اليوم - العشائر السورية تعلن إخراج كافة مقاتليها من السويداء

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 03:24 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء السبت، إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: "بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وذلك بعد انتشار قواتها في المنطقة الشمالية والغربية لمحافظة السويداء، تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة".

بدوره، أعلن مجلس القبائل والعشائر السورية إخراج كافة مقاتليه خارج مدينة السويداء تنفيذا لتوجيهات الرئاسة السورية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت قناة "الإخبارية" السورية.

وأضاف المجلس أن إخراج المقاتلين من السويداء جاء امتثالا لقرار وقف إطلاق النار.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السورية، التحرك الفوري لإرسال قافلة طبية إلى السويداء تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة ترافقها فرق طبية متخصصة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئاسة السورية عن اتفاق جديد مع الفصائل المحلية تضمن "وقفا شاملا وفوريا" لإطلاق النار بالسويداء.

وحذرت الرئاسة في بيان من أن أي خرق لهذا الاتفاق يُعد "انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية، وسيواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقاً للدستور والقوانين النافذة".