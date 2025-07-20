العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي يشيد بعملية "مطرقة منتصف الليل"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 يوليو 2025 02:18 صباحاً - اختتم وزير الدفاع الإسرائيلي زيارة وُصفت بـ"التاريخية" إلى العاصمة الأميركية واشنطن، التقى خلالها نظيره الأميركي بيت هيغسيث، حيث ناقش الطرفان مجموعة من القضايا الإقليمية والاستراتيجية.

وقال الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان عقب الزيارة، إنه تم الاتفاق على سلسلة من الخطوات المشتركة بين الجانبين، تهدف إلى "ضمان قوة إسرائيل وازدهارها، وتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، لما فيه مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء".

وأعرب وزير الدفاع عن "عميق امتنانه" للإدارة الأميركية على تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل"، واصفا إياها بأنها "ضربة مدمّرة للبرنامج النووي الإيراني".

وخصّ الوزير بالشكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مشيدا بـ"قراره الشجاع وقيادته الحازمة التي قادت إلى تنفيذ العملية بنجاح".

وختم الوزير بالقول إن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة ليس مجرد شراكة، بل مهمة مشتركة"، مؤكداً أن "البلدين أقوى معا".