نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الجوي الروسي يحبط 5 هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين أن قوات الدفاع الجوي أحبطت 5 هجمات على موسكو بطائرات مسيرة معادية.

وذكر سوبيانين عبر صفحته على منصة "تلغرام" أن أخصائيي خدمات الطوارئ متواجدون حاليا في مواقع تساقط حطام الدرونات.

ومن جهتها، صرحت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 27 طائرة دون طيار في بريانسك وكالوغا وموسكو وتولا، ما بين الساعة 3 والـ7 مساء بتوقيت موسكو