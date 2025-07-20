نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فضيحته وهو يخون زوجته مع موظفة في شركته أمام الآلاف.. أول قرار لمدير "أسترونومر" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقال آندي بايرون من منصبه المرموق كمدير تنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي "أسترونومر (Astronomer)، بعد أيام من فضيحته مع موظفة في الشركة، أثارت عاصفة جنونية على الإنترنت.

وبعد أيام فقط من ضبط آندي بايرون وهو يتودد ويحتضن مديرة الموارد البشرية في الشركة، كريستين كابوت، على شاشة عملاقة خلال حفل لفرقة "كولد بلاي"، قالت الشركة في بيان: "كما ذكرنا سابقًا، فإن شركة Astronomer ملتزمة بالقيم والثقافة التي أرشدتنا منذ تأسيسنا. من المتوقع أن يكون قادتنا قدوة في السلوك والمساءلة، ومؤخرا، لم يتم الالتزام بهذا المعيار. لقد قدّم آندي بايرون استقالته، وقبلها مجلس الإدارة".

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الخميس أن بايرون وُضع في إجازة، وتم تعيين مدير تنفيذي مؤقت.

وقد أثار بايرون وكريستين كابوت عاصفة غير مسبوقة من التفاعل على الإنترنت، عندما ظهرا وهما يحاولان تفادي "كاميرا القبلات" بشكل محرج أثناء احتضانهما في الحفل الذي أُقيم قرب بوسطن ليلة الأربعاء.

وقد بدا أن المغني الرئيسي لفرقة "كولد بلاي"، كريس مارتن، ظنّ أنه التقط لحظة عاطفية، لكنه شعر بالارتباك، قبل أن يعلّق قائلا: "إما أنهما على علاقة غرامية، أو أنهما خجولان للغاية".

وبحلول صباح الخميس، تم التعرف على الثنائي بأنهما المدير التنفيذي صاحب النفوذ، ورئيسة الموارد البشرية في شركته