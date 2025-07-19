العالم اليوم - باراك وعبدي: الوقت حان للوحدة في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 يوليو 2025 11:20 مساءً - أعلنت السفارة الأميركية في دمشق أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، التقى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في إطار مناقشات تناولت التطورات الراهنة في سوريا وسبل استعادة الهدوء والاستقرار في البلاد.

واتفق الجانبان، بحسب بيان صادر عن السفارة، واتفقا على أن الوقت قد حان للوحدة.

وبحث الخطوات العملية نحو تعزيز الاندماج ضمن سوريا موحدة، مؤكدين أهمية العمل من أجل مستقبل سلمي، مزدهر، وشامل لجميع السوريين.

وأعرب السفير باراك عن تقديره لقيادة مظلوم عبدي، مشيدا بدور قوات سوريا الديمقراطية في مواصلة جهودها بالشراكة مع الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم داعش في سوريا.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في 10 مارس الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة مع تأكيد وحدة البلاد ورفض تقسيمها.