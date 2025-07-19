نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيله.. من هو الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد رحيله بعد من هو الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال

في لحظة حزينة ومؤثرة، ودّعت المملكة العربية السعودية أحد أفراد الأسرة المالكة الذين شغلوا الرأي العام لسنوات، حيث أعلن الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، مساء السبت، وفاة نجله الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف إعلاميًا بـ "الأمير النائم"، عن عمر ناهز 35 عامًا، وذلك بعد معاناة طويلة دامت أكثر من عقدين من الزمن في غيبوبة شبه تامة داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة بالمملكة.

أصبح الأمير الوليد، الذي ظل اسمه حاضرًا في قلوب الكثيرين داخل المملكة وخارجها، رمزًا للصبر والإيمان بالأمل، بعدما رفضت عائلته فصل أجهزة الإنعاش عنه، وتمسكت بوجوده رغم مرور أكثر من 20 عامًا على إصابته.

وشهدت حالته الصحية تطورات طفيفة على مدار السنوات، حيث أظهر تحركات خفيفة لبعض أجزاء جسده، ما جدّد الأمل لدى محبيه. ومع إعلان خبر وفاته، غمر الحزن وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة له، وتضامن واسع مع عائلته الكريمة.

من هو الأمير النائم؟

ولد الأمير الوليد بن خالد بن طلال في أبريل عام 1990.

كان طالبًا متفوقًا في الكلية العسكرية في لندن عام 2005.

تعرّض في نفس العام لحادث مروري مروّع أدخله في غيبوبة طويلة.

حاز لقب "الأمير النائم" نتيجة استمراره في تلك الحالة لأكثر من عقدين.

هو الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، وأحد أحفاد الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

يعتبر ابن شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال.

20 عامًا من الغيبوبة... قصة أمل وصبر



رغم مرور أكثر من 20 عامًا على الحادث الذي غيّر مجرى حياته، ظلّت أسرة الأمير الوليد متمسكة بوجوده ورافضة لكل الدعوات التي طالبت بإنهاء الإنعاش الطبي.

وفي عام 2019، أعادت الأميرة ريما بنت طلال الأمل إلى قلوب المتابعين بعدما نشرت مقطع فيديو للأمير يحرّك رأسه من اليمين إلى اليسار، وهو ما اعتبره كثيرون مؤشرًا إيجابيًا لحالته.

الإعلان عن الوفاة وردود الفعل



نشر والده، الأمير خالد بن طلال، بيانًا مؤثرًا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قال فيه:

"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".

تفاعل عدد كبير من المغردين مع خبر الوفاة، مستذكرين صبر الأسرة وتمسّكها بالأمل لسنوات طويلة، ومعبّرين عن حزنهم ودعواتهم للفقيد بالرحمة.

تفاصيل صلاة الجنازة ومواعيد العزاء

موعد الصلاة على الفقيد

للرجال: غدًا الأحد 25/1/1447 الموافق 20/7/2025 بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

للنساء: في مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد صلاة الظهر.

العزاء: