الشيباني والصفدي وباراك يبحثون جهود تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

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أحمد جودة - القاهرة - عقد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك، مباحثات ثلاثية تناولت جهود تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء.

وخلال اللقاء أكد الصفدي وباراك دعمهما اتفاق وقف إطلاق النار وجهود الحكومة السورية المستهدِفة تطبيقه. كما شددا على وقوف المملكة والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، مشددين على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة الاستقرار المنطقة.

واتفق الشيباني والصفدي وباراك على خطوات عملية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ الاتفاق، بما يضمن أمن واستقرار سوريا ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية.

وتضمنت الخطوات العملية مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المحتجزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية.

كما رحب الصفدي وباراك بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم الجهود المستهدفة نبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.

وثمن الشيباني دور وجهود المملكة الأردنية والولايات المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وجهود تنفيذه، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها.

هذا وأعلنت الرئاسة السورية في وقت سابق اليوم السبت عن وقف إطلاق النار في السويداء بين عشائر البدو والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

وسيجري العمل على تنفيذ بنود الاتفاق خلال 48 ساعة وبعدها يتم تقييم الموقف، حسب الاتفاق.

وتضمن الاتفاق أيضا افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء بينها معبر "بصرى الشام" ومعبر "بصر الحرير" لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يود الخروج من السويداء والعمل على تأمين جميع المحتجزين من البدو بمناطق سيطرة الفصائل الدرزية، أن يتم تبادل الأسرى والمعتقلين بعد إتمام الاتفاق