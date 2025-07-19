نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 34 شخصا إثر انقلاب قارب سياحي في فيتنام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - لقي 43 شخصا حتفهم وتم إنقاذ 10 آخرين من قارب سياحي كان على متنه 48 سائحا و5 من أفراد الطاقم، انقلب بسبب الأمواج العاتية قبالة سواحل مقاطعة كوانغ نينه الفيتنامية اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية "فن إكسبريس" عن حرس الحدود القائمين بعمليات البحث والإنقاذ تأكيدهم إنقاذ 10 أشخاص ومقتل 34 آخرين إثر الحادث.

وأفادت الوكالة بأن "السلطات في مقاطعة كوانغ نينه ذكرت أن القارب السياحي 'واندر سي' انقلب نحو الساعة 13:45 (09:45 بتوقيت موسكو) يوم السبت في خليج هالونغ بالقرب من كهف داو جو. وكان على متنه 48 سائحا و5 من أفراد الطاقم، بينهم العديد من العائلات مع أطفالها".

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن جنسيات السياح المتضررين. وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ التي بدأت ظهرا تحت الأمطار الغزيرة والعاصفة لا تزال مستمرة طوال اليوم.

ووفقا لسلطات ميناء مقاطعة كوانغ نينه، كان ركاب السفينة الغارقة من سكان هانوي، وكانوا قد قدموا مع عائلاتهم في رحلة سياحية إلى هالونغ.

وكان أكبر السائحين سنا على متن السفينة يبلغ من العمر 53 عاما، وأصغرهم يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط.

يذكر أن خليج هالونغ الذي تبلغ مساحته أكثر من 1500 كيلومتر مربع ويحتوي على ما يقرب من ألفي جزيرة، مصنف كموقع للتراث العالمي لليونسكو ويجذب ملايين السياح المحليين والأجانب سنويا