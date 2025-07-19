العالم اليوم - لأول مرة.. فيديو يرصد ولادة كوكب

انتم الان تتابعون خبر لأول مرة.. فيديو يرصد ولادة كوكب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 يوليو 2025 07:24 مساءً - لأول مرة، تمكن فريق من الباحثين من رصد ولادة كوكب حول نجم يقع خارج نطاق الشمس.

والتقطت هذه المشاهد بدايات تكون كوكب، وهي لمحة نادرة عن العملية الكونية التي تؤدي إلى نشوء كواكب شبيهة بالأرض حول النجوم.

وقد أجريت المراقبة باستخدام تلسكوب "ألما وتلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لناسا، حيث تمكن العلماء من تصوير مراحل تشكل نظام كوكبي جديد.

ورصد العلماء تكون أولى جزيئات المادة التي تكون الكواكب حول نجم فتي يعرف باسم HOPS-315، ويقع على بعد حوالي 1300 سنة ضوئية من الأرض.

ويعد HOPS-315 "نجما أوليا"، أي أنه في المرحلة الأولى من تطوره النجمي. وغالبا ما تحيط بهذه النجوم الفتية أقراص كوكبية أولية – وهي سحب دوارة من الغاز والغبار تشكل فيها الكواكب.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة لايدن في هولندا، ميليسا مكلور: "لأول مرة، نتمكن من تحديد اللحظة الأولى التي يبدأ فيها تكون كوكب حول نجم غير شمسنا".

واكتشف الفريق وجود غاز أول أكسيد السيليكون ومعادن بلورية صلبة في القرص المحيط بـ HOPS-315.

ويشير هذا إلى أن المواد المكونة للكواكب بدأت تتكثف من الحالة الغازية إلى جسيمات صلبة، وهي مرحلة حاسمة في ولادة الكواكب.

وقال المشارك في الدراسة وأستاذ بجامعة ميشيغان الأميركية، إدوين بيرغن: "لم يشاهد هذا النوع من العمليات من قبل في قرص كوكبي أولي ولا في أي مكان خارج نظامنا الشمسي".

ويمثل هذا الاكتشاف مرحلة غير مسبوقة في فهم تكوين الكواكب، ويفتح نافذة جديدة لدراسة كيفية نشوء أنظمة كوكبية مشابهة لنظامنا.