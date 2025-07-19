إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية بشبهة تهريب الوقود

طهران ـ ا.ف.ب: احتجزت إيران ناقلة نفط أجنبية بشبهة تهريب الوقود على ما أفادت السُّلطة القضائية. وقال مجتبى قهرماني رئيس السُّلطة القضائية في ولاية هرمزجان في جنوب إيران على ما نقلت عنه وكالة «ميزان أونلاين» للأنباء إن السُّلطات اعترضت السفينة «بعدما تبيَّن أن الوثائق القانونية المرتبطة بحمولتها غير كاملة». وأضاف أن السفينة كانت تحمل على ما يبدو «مليوني لتر من الوقود المهرب».
وأوضح قهرماني «أوقف 17 مشتبهًا فيهم بينهم قبطان ناقلة النفط الأجنبية وأفراد طاقمها».
وتجري السُّلطات فحوصًا مخبرية وتدقق بالوثائق للتحقق من حمولة السفينة وشرعيتها على ما أضاف المصدر نفسه.
وأتت هذه العملية بعد أشهر على إعلان الحرس الثور الإيراني اعتراضه ناقلتي نفط ترفعان علم تنزانيا تحملان 15 مليون ليتر من الديزل في الخليج.
واقتيدت السفينتان بعد ذلك إلى مرفأ بوشهر.
وكان على متن السفينيتين «سي رانجر» و»سلاما» طاقم أجنبي مؤلف من 25 شخصًا على ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
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