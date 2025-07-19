هجمات جديدة بالطيران المسيّر على ثلاثة حقول نفطية فـي شمال العراق

أربيل ـ ا.ف.ب: أعلن إقليم كردستان العراق تسجيل هجمات بمسيّرات مفخخة على ثلاثة حقول نفطية في محافظة دهوك، بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفت منشآت للطاقة. بذلك، تكون خمسة حقول نفطية في كردستان العراق تعرضت لهجمات بمسيّرات خلال هذا الأسبوع. وأتت هجمات الأربعاء غداة هجوم على حقل نفطي تديره شركة أميركية في محافظة أربيل أدّى إلى تعليق العمل فيه. وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان «تم شن هجوم عبر طائرتين مسيرتين مفخختين على حقل النفط التابع لشركة DNO» النرويجية «في بيشخابور في إدارة زاخو المستقلة» في محافظة دهوك بشمال العراق. وأشار كذلك إلى حدوث هجوم آخر مماثل على حقل للشركة «في تاوكي على حدود إدارة زاخو المستقلة» من دون تسجيل خسائر بشرية. وفي بيان لاحق، أورد الجهاز «تم شن هجوم عبر طائرة مسيَّرة مفخخة على حقل النفط التابع لشركة هاند أويل الأميركية في باعدرا في قضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك»، من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية. وفي الأسابيع الأخيرة، شهد العراق لا سيّما إقليم كردستان هجمات عدّة بمسيّرات وصواريخ لم تحدّد السلطات الجهات التي تقف خلفها.

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