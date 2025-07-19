نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الغارديان": ليلة من ليالي الجحيم في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية نقلا عن مسؤول أوكراني، أن الليلة الماضية في أوكرانيا كانت "ليلة من الجحيم" بسبب الضربات الروسية.



ونقلت الصحيفة عن رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دنيبروبيتروفسك سيرغي ليساك، قوله إن الليلة والصباح الذي تلاها كانا جحيما لأن الهجوم الروسي كان الأكثر كثافة وقوة.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الجيش الروسي شن هجوما واسعا على شركات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والتي تنتج مكونات الصواريخ والطائرات الهجومية المسيرة.

ويشار إلى أن القوات الروسية تقوم بضربات جوية وبحرية وبرية بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على البنية التحتية العسكرية للعدو ومؤسساته، وذلك ردا على هجمات القوات الأوكرانية على المنشآت المدنية الروسية