نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة.. 98 شهيدًا و511 مصابًا خلال 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت 19 يوليو 2025، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغت 98 شهيدًا، بينهم 3 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 511 مصابًا، جراء استهدافات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.



وأكدت الوزارة في بيانها، أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، أسفر حتى الآن عن 58،765 شهيدًا، و140،485 إصابة، في ظل استمرار الغارات العنيفة والحصار الخانق المفروض على القطاع.

ضحايا تحت الركام وتعذر الوصول إليهم

وأوضحت وزارة الصحة أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع، مشيرة إلى أن عددًا من الشهداء والمصابين لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذّر فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم بسبب كثافة القصف الإسرائيلي، واستهداف مناطق سكنية مكتظة ومرافق خدمية.

حصيلة الضحايا منذ 18 مارس 2025: آلاف الشهداء والمصابين

وبحسب بيان الوزارة، فقد بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم نحو 7،938 شهيدًا و28،444 مصابًا، في تصعيد يعتبر من الأعنف منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

شهداء لقمة العيش: استهداف مباشر للفقراء والعمال

وفي جانب إنساني مؤلم، أشارت وزارة الصحة إلى أن 14 شهيدًا وأكثر من 94 إصابة تم تسجيلهم خلال الـ 48 ساعة الماضية فقط، ضمن ما بات يُعرف بـ "شهداء لقمة العيش"، وهم الضحايا الذين استُهدفوا أثناء محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية أو تأمين قوت يومهم.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 891 شهيدًا، وأكثر من 5،754 إصابة منذ بدء العدوان، ما يعكس حجم الاستهداف المتعمد للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الغزي.