العالم اليوم - أوكرانيا تطلق مبادرة لتجريب الأسلحة الغربية في ساحة القتال

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 يوليو 2025 04:22 مساءً - قامت المجموعة الحكومية الأوكرانية "بريف 1"، المتخصصة في الأسلحة والمعدات العسكرية، الخميس، بإطلاق مبادرة "اختبر في أوكرانيا" لتمكين شركات السلاح الأجنبية من اختبار أسلحتها في المعارك ضد روسيا.

وبموجب هذه المبادرة، ستقوم الشركات بإرسال منتجاتها إلى أوكرانيا، ثم تقدم تدريبات عبر الإنترنت للجيش الأوكراني على كيفية استخدامها، وبعد اختبارها ستتلقى الشركات تقارير عن أداء منتجاتها، بحسب بيان للمجموعة.

وقال أرتيم موروز، رئيس قسم علاقات المستثمرين في مجموعة "بريف 1"، لوكالة "رويترز"، الخميس، خلال مؤتمر دفاعي بمدينة فيسبادن الألمانية: "هذا يمنحنا فهما للتقنيات المتوفرة، ويمنح الشركات فهما لما يعمل فعلا على خط المواجهة".

وذكر موروز أن هناك شركات أوروبية أبدت اهتمامها بالمبادرة، لكنه امتنع عن ذكر أسماء الشركات أو تقديم تفاصيل إضافية عن كيفية تشغيل البرنامج أو التكاليف المتعلقة به.

وأشارت "رويترز" إلى أن أوكرانيا تراهن على القطاع الدفاعي الناشئ، المدعوم باستثمارات أجنبية، لمواجهة آلة الحرب الروسية الأكبر والأفضل تسليحا.

وأضاف موروز لـ"رويترز" أن المجموعة، التي أُنشئت سنة 2023 وتجمع شركات دفاع أوكرانية، أعدت قائمة بالتقنيات العسكرية التي ترغب في اختبارها.

وأوضح: "لدينا قائمة أولويات. من أبرزها الدفاع الجوي، مثل قدرات الدفاع الجوي الجديدة، وأنظمة اعتراض الطائرات المسيرة، والأنظمة الموجهة بالذكاء الاصطناعي، وكل الحلول ضد القنابل الانزلاقية".

وتشمل القائمة أيضا أنظمة غير مأهولة في المياه، وأنظمة بصمة إلكترونية أرضية، وأنظمة متطورة للتحكم في النيران أو التوجيه بالذكاء الاصطناعي لتحسين دقة مدافع الهاوتزر.