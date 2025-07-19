العالم اليوم - فيديو.. انتشار قوى الأمن الداخلي في السويداء

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. انتشار قوى الأمن الداخلي في السويداء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 يوليو 2025 04:22 مساءً - أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بأن وحدات من قوات الأمن الداخلي بدأت بالانتشار في محافظة السويداء، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح البابا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن هذا الانتشار يهدف إلى الإشراف على انسحاب المجموعات العشائرية التي شاركت في مواجهة "العصابات المنفلتة"، وضمان تحرير وتأمين المدنيين المختطفين داخل المحافظة.

وتابع أن الهدف من هذه الخطوة هو تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل السويداء، إضافة إلى تسهيل خروج من يرغب في مغادرة المحافظة.

وشدد المتحدث على أن انتشار القوات يمثل خطوة أولى نحو إعادة الأمن والاستقرار، وفرض سيادة القانون، وعودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى ممارسة عملها في المحافظة.

من جانب آخر، أكدت "سانا" أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى الآن بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة بمدينة السويداء.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت الرئاسة السورية، وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار في السويداء، فيما بدأت قوات الأمن الداخلي بالانتشار في المدينة.

وحثت الرئاسة السورية جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال القتالية في جميع المناطق على الفور.

وحذرت الرئاسة السورية من أي خرق لوقف إطلاق النار، وقالت إنه سيكون انتهاكا للسيادة.

وارتفع عدد القتلى جراءالاشتباكات في السويداء إلى 940 خلال أسبوع، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.