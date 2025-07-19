العالم اليوم - أميركا وبريطانيا تحدثان إرشادات السفر إلى مصر.. وتعليق رسمي

انتم الان تتابعون خبر أميركا وبريطانيا تحدثان إرشادات السفر إلى مصر.. وتعليق رسمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 يوليو 2025 04:22 مساءً - رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تحسين مستوى إرشادات السفر الخاصة بمصر، ورفعها إلى المستوى الثاني، لتصبح على قدم المساواة مع دول مثل فرنسا وألمانيا، واصفاً هذه الخطوة بأنها "إيجابية ولافتة".

كما أعرب المتحدث عن ترحيبه بالخطوة المماثلة التي اتخذتها وزارة الخارجية البريطانية، والتي قامت بتحديث إرشادات السفر إلى مصر ورفعتها إلى المستوى الثاني أيضاً، مشيراً إلى ما تضمنه التحديث البريطاني من إشادة بزيارة نحو مليون سائح بريطاني لمصر سنوياً، بما يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه التعديلات تأتي في سياق اتصالات مكثفة أجرتها وزارة الخارجية المصرية، وسفاراتها في الخارج، خلال الفترة الماضية، مع عدد من الدول، في إطار الجهود المبذولة لدعم وزيادة حركة التدفق السياحي إلى مصر.