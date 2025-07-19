العالم اليوم - فيديو.."سيارة مجهولة" تصدم حشدا في لوس أنجلوس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 يوليو 2025 03:25 مساءً - صدمت "سيارة مجهولة" حشدا في لوس أنجلوس السبت، موقعة ما لا يقل عن 20 جريحا بعضهم في "حال حرجة"، بحسب ما أعلن جهاز الإطفاء في المدينة الأميركية.

وأفاد جهاز الإطفاء أن بين المصابين البالغ عددهم "أكثر من عشرين"، 4 إلى 5 حرجى "في حال حرجة على الأقل" و8 إلى10 إصاباتهم بالغة.

ولم يعرف سبب الحادث بعد الذي وقع في طريق سانتا مونيكا في لوس أنجلوس.