العالم اليوم - توقّف عن تكرارها... 9 أخطاء مالية قد تُسقطك في الديون

انتم الان تتابعون خبر توقّف عن تكرارها... 9 أخطاء مالية قد تُسقطك في الديون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 يوليو 2025 02:04 مساءً - في عالم تتزايد فيه التحديات المالية وتتسارع فيه وتيرة الاستهلاك، لم يعد امتلاك دخل جيد، كافياً لضمان الاستقرار المالي، فالكثير من الأفراد ورغم رواتبهم المنتظمة، يجدون أنفسهم في نهاية كل شهر على حافة الإفلاس.

والمفارقة اللافتة تكمن في أن عدداً كبيراً من هؤلاء الأفراد لا يعانون من قلّة الموارد المالية، ومع ذلك يحمّلون الظروف أو ارتفاع الأسعار مسؤولية ما يواجهونه من أزمات، متجاهلين أن الخلل الحقيقي غالباً ما يكون نابعاً من معتقدات مالية مغلوطة يكررونها لأنفسهم مراراً وتكراراً.

فالإنسان بطبيعته يميل إلى نسج "روايات داخلية"، تُساعده على التهرّب من مواجهة الحقائق القاسية، فيُسرع إلى تبرير سلوكه المالي غير المنضبط من خلال أكاذيب يختلقها لنفسه، بعضها مغلّف بالنوايا الحسنة، وبعضها الآخر نابع من موروثات اجتماعية راسخة، ولكن في النهاية يؤدي تراكم هذه الأكاذيب إلى قرارات مالية غير رشيدة، تليها ضغوط نفسية متزايدة، ثم إلى عجز مزمن عن الادخار، وربما الوقوع في مديونية طويلة الأمد.

والأسوأ من ذلك، أن معظم الأفراد لا يُدركون حجم تأثير هذه القناعات المضللة على سلوكهم المالي إلا بعد فوات الأوان.

وفي تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" واطّلع عليه موقع "اقتصاد دوت الخليج"، تم تسليط الضوء على خمس من أكثر الأكاذيب المالية شيوعاً، والتي غالباً ما يتكرر استخدامها كمبررات للتقصير أو كواجهة لإنكار الواقع المالي، والتي هي كالآتي:

"لا أفهم لماذا أكون مفلساً دائماً"

هذه العبارة التي يقولها كثيرون تعكس إنكاراً للمشكلة الحقيقية، فغالباً ما يكون سبب تآكل الراتب بسرعة والشعور الدائم بالإفلاس واضحاً، وهو أن الإنفاق يفوق الدخل، ولذلك فإن معرفة الفرد لحجم دخله ومقدار مصاريفه لا يحتاج لشهادة مالية، بل فقط إلى مراجعة بسيطة للحسابات، ليتبيّن فوراً ما إذا كان سبب الإفلاس الدائم هو الإفراط في الشراء أو الغياب التام للتخطيط.

"لا أتناول الطعام في الخارج كثيراً"

تُعتبر هذه العبارة مثالاً على ما يُعرف في علم الاقتصاد السلوكي بـ"التقليل من حجم النفقات الصغيرة المتكررة"، فشراء كوب قهوة يومياً أو وجبة سريعة مرتين في الأسبوع قد يبدو غير مكلف عند كل عملية شراء، لكن على مدى شهر كامل، يمكن أن يستنزف هذا النمط مئات الدولارات.

والحقيقة هي أن عبارة "لا أتناول الطعام في الخارج كثيراً" التي يستخدمها كثيرون هي تقدير ذاتي ومضلل، ولا يمكن الاعتماد عليها دون الرجوع إلى الفواتير، فهذه النفقات التي قد تبدو "تافهة" في ظاهرها وتمرّ دون رقابة، قد تكون السبب الأول لتآكل الميزانيات الشخصية.

"أُدير إنفاقي بشكل أفضل باستخدام بطاقة الائتمان"

بطاقة الائتمان ليست أداة للانضباط، بل هي اختبار يومي للقدرة على ضبط النفس، والادعاء بأن استخدامها يُحسّن إدارة الإنفاق يتعارض مع معظم الدراسات التي تُظهر أن الدفع باستخدام البطاقات يجعل الناس ينفقون أكثر من الدفع نقداً، لأنهم لا يشعرون بالعبء الفوري. والأسوأ أن بعض الأشخاص يُسددون الحد الأدنى من فاتورة مصاريفهم الشهرية في البطاقة، ما يؤدي إلى تراكم الفوائد والدخول في دوامة مديونية خطيرة.

"لدي ميزانية"

الميزانية لا تكون فعالة بمجرد كتابتها أو التفكير فيها، فكثيرون يقولون إن لديهم ميزانية، لكنهم لا يلتزمون بها، أو قد تكون مجرد إطار نظري لا يعكس واقع حياتهم اليومية. ومن هنا فإن الميزانية الفعالة تحتاج إلى أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بما يُصرف فعلياً، حيث أن ادّعاء وجود ميزانية من دون تطبيق عملي يشبه تماماً عدم وجود ميزانية أساساً.

"لدي صندوق طوارئ"

صندوق الطوارئ هو أداة أساسية لحماية الاستقرار المالي، لكنه غالباً ما يكون غير موجود، إذ يخلط البعض بين المدخرات قصيرة الأجل وبين صندوق الطوارئ الحقيقي، الذي يجب أن يغطي 3 إلى 6 أشهر من نفقات المعيشة الأساسية على الأقل. كما أن استخدام هذا الصندوق لمصاريف غير طارئة مثل السفر أو الترفيه يُفرغه من معناه.

تزييف الواقع المالي

ويقول خبير الإدارة المالية حسان حاطوم، في حديث لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، إن الأمان المالي لا يبدأ بالدخل بل بالسلوك، ولا يتطور بالإرادة فقط بل بالممارسة والانضباط، وكلما أسرع الشخص في كشف "أكاذيبه المالية الذاتية"، كلما أسرع في بناء مستقبل مالي مستقر، فتزييف الواقع المالي عبر اختلاق روايات مريحة بدل مواجهة الأرقام لا يُجنّب الخسارة بل يؤجلها ويُفاقمها، مشيراً إلى أن الأكاذيب المالية ليست مجرد تبريرات عابرة، بل هي آليات دفاعية نفسية تغذي قرارات مالية غير رشيدة وتُعيد إنتاج العجز المالي شهراً بعد آخر.

ويرى حاطوم أن الكثير من الأفراد اليوم يعرفون تماماً أنهم ينفقون أكثر مما يجب، لكنهم يطوّرون مع الوقت مهارات عالية في إنكار الحقائق عبر عبارات مثل "أنا لست مبذّراً" أو "الظروف أقوى مني"، وهذا الإنكار ليس بريئاً، معتبراً أنه في ظل هيمنة ثقافة "الإشباع الفوري" و"المقارنة الاجتماعية" بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الصعب على الكثيرين القول "لا" لنمط معيشي يفوق قدرتهم.

ويشير حاطوم إلى وجود العديد من الأكاذيب المالية الشائعة التي لم يتطرّق إليها تقرير "واشنطن بوست"، من أبرزها:"

6- "سأبدأ التوفير عندما يزيد راتبي"

وهذه الكذبة خطيرة لأنها تفترض أن السلوك المالي سيتغير تلقائياً مع زيادة الدخل، وهذا غير صحيح، فالإنفاق غالباً ما يرتفع بمستوى أسرع من ارتفاع الدخل، فالأشخاص الذين لم يتعلّموا الادخار من راتب محدود، لن يكونوا قادرين على فعل ذلك عندما يتضاعف دخلهم.

7- "الاستثمار فقط للأغنياء"

الكثير من الناس يعتقدون أن الاستثمار يتطلب ثروة أولية كبيرة، فيؤجلونه لسنوات، ولكن الواقع أن أدوات الاستثمار الصغيرة متاحة حتى بمبالغ شهرية بسيطة.

8- "أحتاج إلى مكافأة نفسي بعد التعب"

وهذه كذبة مُحبّبة نفسياً، لكنها خطيرة مالياً، فمن المهم أن نرتاح ونكافئ أنفسنا، ولكن استخدام هذه الفكرة كمبرر دائم للشراء العاطفي، يخلق دورة استهلاك غير منضبطة يصعب كسرها.

9- "إذا اضطررت، سأقترض"

الاعتماد النفسي المسبق على القروض كخطة احتياطية، هو بوابة لدائرة مفرغة من الدين، ويؤدي لتراخي التخطيط أو تجاهل بناء صندوق طوارئ، فالحل ليس في توسيع طوق النجاة بل في تقوية الأساس المالي.

المشكلة ليست في الدخل

بدوره تقول الكاتبة والصحفية رلى راشد، في حديث لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، إن الكثير من الناس يعتقدون أن الحل لكل مشكلاتهم المالية، هو ببساطة "ربح المزيد من المال"، ولكن هذه الفكرة مضلّلة وخطيرة، ففي الواقع أول خطوة نحو التحرر المالي ليست في رفع الدخل، بل في إسكات الأكاذيب المالية التي نهمس بها لأنفسنا يومياً، حيث أن التحسن المالي الحقيقي يبدأ حين يعيد الإنسان صياغة تعامله مع المال، على أسس تشمل الشفافية، التخطيط الواقعي، والانضباط السلوكي.

وتؤكد راشد أن الخطوة الثانية تتمثل ببدء علاقة أكثر وعياً مع المال تقوم على الصدق والتخطيط والانضباط، فالحل ليس سحرياً، بل ينطلق من ميزانية بسيطة وواضحة تعكس الواقع الفعلي للإنفاق، وصندوق طوارئ صغير يوفّر الأمان عند الأزمات، مشددةً على أن المشكلة ليست في المال فقط، بل في طريقة التفكير به، في حين أنه من دون شجاعة لمراجعة السلوك المالي وتصحيحه، سيبقى أي دخل مهما كبر، غير كافٍ لتحقيق الاستقرار.