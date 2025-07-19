نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 25 شهيدًا وعشرات الجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات الإنسانية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن 25 شهيدًا وعشرات المصابين سقطوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية في إحدى مناطق قطاع غزة، وذلك خلال الساعات الأخيرة.

ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والذي دخل شهره العاشر منذ اندلاعه في السابع من أكتوبر 2023.

وخلفت الحرب حتى الآن أكثر من 198 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مفقود، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع المحاصر.

كما أدى التصعيد المستمر إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، وسط ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، حيث يعاني القطاع من مجاعة حادة أودت بحياة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه.



وقد تسببت آلة الحرب الإسرائيلية في دمار واسع للبنية التحتية، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الحيوية، ما فاقم من معاناة السكان المدنيين.