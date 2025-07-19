العالم اليوم - سوريا.. وقف فوري لإطلاق النار وقوات الأمن تنتشر في السويداء

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 يوليو 2025 11:16 صباحاً - أعلنت الرئاسة السورية، في بيان اليوم السبت، وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار في السويداء، فيما بدأت قوات الأمن الداخلي بالانتشار في المدينة.

وحثت الرئاسة السورية جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال القتالية في جميع المناطق على الفور.

وحذرت الرئاسة السورية من أي خرق لوقف إطلاق النار، وقالت إنه سيكون انتهاكا للسيادة.

واليوم السبت، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، في بيان نشره على تليغرام، إن قوات الأمن الداخلي بدأت الانتشار في السويداء لـ"حماية المدنيين ووقف الفوضى".

وقال البابا "بدأت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في محافظة السويداء في إطار مهمة وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى".

وأتى ذلك في وقت تدور اشتباكات متقطعة في مدينة السويداء وريفها الشمالي، بحسب المرصد ومراسلين لوكالة فرانس برس

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أدت أحداث العنف في السويداء إلى مقتل 718 قتيلا خلال أسبوع.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مبعوث أميركي أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار عقب أعمال عنف على مدى أيام في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.