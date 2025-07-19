العالم اليوم - غزة.. مقتل 29 فلسطينيا من طالبي المساعدات بنيران إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر غزة.. مقتل 29 فلسطينيا من طالبي المساعدات بنيران إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 يوليو 2025 10:20 صباحاً - قُتل 26 مواطنا فلسطينيا وأصيب العشرات، اليوم السبت، بنيران القوات الإسرائيلية قرب مراكز مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن 26 فلسطينيا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات التابع للشركة الأميركية الإسرائيلية في غزة، فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد الجرحى جراء ذلك بلغ قرابة 100 جريح.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة بـ "استشهاد العديد من المواطنين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم".

كذلك أفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج، ما أدى إلى مقتل 6 مواطنين وإصابة 16 آخرين.

وأضافت المصادر أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لإصابة 3 مواطنين.