العالم اليوم - المرصد: 718 قتيلا جراء أعمال العنف في السويداء

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 يوليو 2025 10:20 صباحاً - ارتفع عدد القتلى منذ بدء أعمال العنف في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، إلى 718، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المركز إن الاشتباكات ما زالت مستمرة في مدينة السويداء بالتزامن مع وصول تعزيزات من مسلحي العشائر مع اتساع رقعة الاشتباكات وافتتاح قوات العشائر لمحور جديد من جهة تلول الصفا جنوب شرق سوريا، بالإضافة إلى التقدم نحو دوار العمران على المدخل الغربي لمدينة السويداء، أسفرت عن مقتل العديد من الطرفين.

وأشار المركز إلى مقتل 19 مدنيا من بلدة سهوة البلاطة بريف السويداء، بينهم نساء، ما يرفع عدد الضحايا منذ بداية الأحداث الدامية في المدينة إلى 718 قتيلا.

وأوضح المركز أن حصيلة الضحايا منذ صباح الأحد 13 يوليو، نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي، ارتفعت إلى 718 قتيلا، موزعين على النحو التالي:

226 من أبناء محافظة السويداء، بينهم 80 مدنيا، منهم 4 أطفال و4 سيدات.

305 من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام، بينهم 18 من أبناء العشائر البدوية.

15 من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية.

3 أشخاص، بينهم سيدة واثنان مجهولو الهوية، قتلوا جراء قصف الطيران الإسرائيلي مبنى وزارة الدفاع.

إعلامي واحد قتل خلال الاشتباكات في السويداء.

165 شخصا، بينهم 26 نساء و6 أطفال ورجل مسن، أعدموا ميدانيا.

3 من أبناء عشائر البدو بينهم سيدة وطفل أعدموا ميدانيا.

يشار إلى أنه نم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، وأن قوات الأمن السورية بدأت بالتحرك نحو المدينة لضبط الأمن وتنفيذ بنود الاتفاق.