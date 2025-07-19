العالم اليوم - إيران تعلن عن اعتقال 87 عميلا لإسرائيل في محافظة لرستان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 يوليو 2025 09:24 صباحاً - أعلن قائد شرطة محافظة لرستان، غربي إيران، أمس الجمعة، عن اعتقال 87 عميلاً لإسرائيل في المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تسليمهم للسلطات القضائية.

وقال قائد شرطة لرستان العميد يحيى إلهي، إنه "خلال الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني، اعتقلت شرطة محافظة لرستان، بفضل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الجيد والدعم الشعبي، 87 شخصاً في المحافظة".

وأوضح إلهي أن التهم لهؤلاء تشمل "إرباك الرأي العام، وعمليات التخريب، والتواصل مع جهات استخباراتية أجنبية، وحيازة متفجرات".

وأشار العميد إلهي إلى أنه خلال الحرب مع إسرائيل "شهدنا زيادة كبيرة في ثقة الجمهور بقوات الشرطة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أنه "على مدار 15 يوما، تم الإبلاغ عن أكثر من 16000 حالة معلومات عامة للشرطة، مما يدل على عمق ثقة المواطنين بقوات الشرطة".

يشار إلى أنه خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أعلنت طهران عن اعتقال جواسيس وعملاء وخلايا تابعة للموساد في أنحاء متفرقة من البلاد.

وكان رئيس بلدية بهارستان أعلن، يوم 18 يونيو الماضي، أن القوات الأمنية والشرطية "تمكنت من اعتقال فريق إرهابي تابع للموساد الإسرائيلي في بهارستان، بعد رصد دقيق ومتابعة أمنية مستمرة. وقد تم القبض على هؤلاء المتهمين الذين كانوا قد دخلوا المدينة بسيارة، وذلك قبل أن يتمكنوا من تنفيذ أي عمل تخريبي"، حسبما أوردت وكالة أنباء "فارس".