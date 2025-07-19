العالم اليوم - روسيا تشن هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر روسيا تشن هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 يوليو 2025 05:20 صباحاً - شنت القوات الروسية، الجمعة، هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا، استخدمت فيه مزيجا من الطائرات المسيّرة القتالية والصواريخ الباليستية، في تصعيد جديد ضمن الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأكدت السلطات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض عدد من المسيّرات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف مساء الجمعة، في حين واصلت عشرات المسيّرات الأخرى التحليق في أجواء البلاد، مهددة بمزيد من الضربات.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أطلقت روسيا صواريخ باليستية على أهداف بالقرب من مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا.

كما أفادت تقارير غير مؤكدة بنشر قاذفات استراتيجية روسية قادرة على إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى.

وتستهدف روسيا بشكل منتظم المدن الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية، في إطار هجماتها الجوية المتواصلة منذ اندلاع الحرب الشاملة في فبراير 2022.