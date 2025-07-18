نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة برصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه منطقة وسط إسرائيل ومنطقة القدس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي على اعتراضه"، داعيا "الجمهور إلى اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

وأشار المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أنه "تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب إطلاق صاروخ من اليمن، وتجري حاليًا متابعة التفاصيل".

وذكرت مراسلتنا أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس