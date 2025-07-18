العالم اليوم - دخلت خط المواجهة في السويداء.. ماذا نعرف عن العشائر العربية؟

انتم الان تتابعون خبر دخلت خط المواجهة في السويداء.. ماذا نعرف عن العشائر العربية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 يوليو 2025 10:20 مساءً - ذكرت تقارير محلية أن مواجهات ما تزال تدور بين مسلحي العشائر والبدو من جهة وفصائل درزية من جهة أخرى في محيط مدينة السويداء جنوبي سوريا.

وتأتي المواجهات بعد أن أعلنت القبائل العربية في سوريا، في وقت سابق، النفير العام لـ"نجدة" عشائر البدو في السويداء.

هذا وسمحت إسرائيل، الجمعة، بـ"دخول محدود" لقوات الأمن السورية إلى السويداء لمدة 48 ساعة لضبط الأمن ومنع الانفلات.

ماذا نعرف عن العشائر العربية؟

تشكل العشائر العربية في السويداء ما بين 10 إلى 15 في المئة من سكان المحافظة.

وتلعب العشائر دورا مهما في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمحافظة. ويوجد أكبر تجمع للقبائل العربية في السويداء في بلدات بريف المحافظة الشمالي والشرقي.

كما تنتشر بعض العشائر العربية في قرى متفرقة وغالبا ما تكون الزراعة مصدر دخلها الرئيسي.

أبرز العشائر العربية

العكيدات: من أكبر العشائر بالمحافظة وتتركز في بعض المناطق الشمالية والشرقية للسويداء.

البكيرات: توجد في شمال وشرق المحافظة وبعض القرى.

العواملة: توجد في عدد من القرى الصغيرة بالريف الشمالي والشرقي للمحافظة.

العبيد: تتمركز في ريف السويداء الشمالي وبعض القرى الصغيرة.

وخلفت الاشتباكات في السويداء مقتل أكثر من 600 شخص، بحسب حصيلة جديدة أوردها الجمعة المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد أيام عدة من المواجهات.

هذا ونزح نحو 80 ألف شخص من مناطق سكنهم في محافظة السويداء بجنوب سوريا، إثر أعمال العنف التي اندلعت منذ الأحد، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

"القضية ليست قضية عشائر"

من دمشق، قال الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم لـ"دوت الخليج"، إن "العصابات الخارجة عن القانون والمرتبطة بالنظام البائد اعتدت على سيادة المحافظة في أكثر من مرة".

وأضاف: "استفحال شأن العصابات وحالات الابتزاز والخطف أوقع الاشتباك مع بعض أفراد العشائر العربية".

ومن مدينة ستراسبورغ، أوضح الصحفي السوري حازم العريضي أن "السلطات الجديدة تريد إخضاع السويداء أمنيا".

وأضاف لـ"دوت الخليج": "وصف الشيخ الهجري بأن هو أصل المشكل هو الوصف الذي اتفق عليه الموجودون في دمشق اليوم".

وتابع: "إنهم يحاولون شيطنة السويداء لإلقاء كل مشاكلهم على هذه المحافظة".

وأشار إلى أن "ما يمارس حاليا في السويداء هو تكرار صريح لما كان يجرى في عهد النظام السابق"، مؤكدا أن "القضية ليست قضية عشائر".